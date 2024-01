Windows 11 : la mise à jour cumulative KB5034123 refuse de s'installer sur votre PC ? Voici comment régler le problème

Votre salut pourrait passer par l'ISO de Windows 11 et l'étape « Créer un support d'installation pour Windows », en montant l'ISO dans un lecteur virtuel, puis en ouvrant le setup et en lançant l'installation, en choisissant l'option de la mise à jour du PC. Pensez bien à sélectionner l'option « Conserver les fichiers personnels et applications ». En théorie, après le(s) redémarrage(s) de votre ordinateur, vous pourrez de nouveau essayer d'installer la mise à jour. N'hésitez pas à nous dire en commentaires si vous affrontez le même problème et si vous avez réussi à le contourner.