Windows 11 23H2 : l’installation à partir du Media Creation Tool ne fonctionne toujours pas, et c’est frustrant…

Pour celles et ceux qui ne le savent pas, l’outil de création de supports est une des manières les plus pratiques d’installer Windows sur un ordinateur. Avec une clé USB (d’au moins 8 Go) et un simple exécutable, il est possible de créer un média de démarrage alternatif qui va s’occuper d’installer Windows tout seul en guidant l’utilisateur ou l’utilisatrice tout du long. L’avantage d’un tel outil est qu’il permet d’avoir un support d’installation toujours sur soi si vous devez mettre à jour plusieurs machines ou si vous faites des bricolages sur un PC de test.