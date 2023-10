Surprise ! Windows 11 23H2 est enfin disponible au téléchargement !

Comme d'habitude, la solution la plus simple pour obtenir dès à présent la mise à jour est de passer par Windows Update. Cliquez sur le bouton « Rechercher des mises à jour », puis sur « Télécharger et Installer ». Certaines configurations peuvent être servies un peu plus tard si Windows détecte un problème d'incompatibilité avec des applications. L'update sera alors proposé lorsque le souci est résolu.