Windows 11 23H2 : découvrez les 3 nouvelles fonctionnalités qui vont transformer votre expérience PC

Commençons par l'ajout dans Windows 11 d'une bonne dose d'intelligence artificielle avec le déploiement du très attendu Windows Copilot, un assistant basé sur l'IA qui regroupe Bing Chat et d'autres plugins. Accessible depuis une barre latérale logée dans la barre des tâches, ce nouvel outil est conçu pour accompagner les utilisateurs dans de nombreuses activités, en répondant à leurs questions à la manière de ChatGPT, et en les aidant même à planifier leurs voyages, le tout sans quitter leur bureau, souligne BleepingComputer.

En l'état actuel des choses l'assistant de Microsoft souffre néanmoins de problèmes de performances et aboutit dans certains cas à des malentendus dans l'interprétation des intentions de l'utilisateur. En clair, Microsoft a encore du pain sur la planche, mais le concept est là… et il pourrait changer pas mal de choses sur Windows.

La firme a quoi qu'il en soit déployé, aussi, une version joliment remaniée l'explorateur de fichiers. Conçue avec WinUI et optimisée par le Windows App SDK, cette nouvelle version de l'interface fera partie de Windows 11 23H3 pour rendre la navigation plus facile et plus intuitive.

On découvre notamment qu'un carrousel présente désormais les fichiers recommandés pour les utilisateurs d'Azure Active Directory (AAD). En parallèle, le dossier « Accès rapide » et la section « Récents » ont été améliorés sur le plan esthétique.