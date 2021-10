Victime de l'erreur 0x8007007f à l'installation de Windows 11, que faire ?

Mais ne vous inquiétez pas, cette longue procédure à base de disque physique n'est pas obligatoire : il vous suffit de télécharger le fichier .iso de Windows 11, de l'ouvrir sur votre PC et de cliquer sur le fichier « setup.exe ». L'installation va se lancer et tout devrait bien se passer pour vous : vous n'avez plus qu'à profiter de la nouvelle version de Windows.