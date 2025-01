D’après les premiers retours utilisateur, le patch semble enfin avoir résolu le bug. En revanche, la gestion du problème par Microsoft reste critiquable. L’absence de communication claire sur les causes de l’échec initial ou sur les ajustements apportés à la nouvelle mise à jour laisse un goût amer. Un peu plus de transparence aurait sans doute été appréciée, ne serait-ce que par égard pour les internautes ayant dû composer avec ces dysfonctionnements pendant plusieurs semaines. Même si, on le sait, Redmond cherche à se débarrasser de Windows 10 au plus vite.