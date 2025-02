Et hop ! Encore un bug sur Windows 11. Sauf que cette fois-ci, c’est du sérieux. Microsoft a confirmé que celles et ceux ayant installé manuellement la mise à niveau 24H2 entre octobre et novembre dernier pourraient bien ne plus recevoir de mises à jour de sécurité via Windows Update. Un problème d’autant plus critique qu’aucun vrai correctif n’est envisagé par Redmond. Pour seule solution, il faudra se retrousser les manches.