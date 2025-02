Microsoft vient de publier une série de mises à jour pour Windows 11 et Windows 10, comprenant des optimisations notables pour les éditions 23H2 et 24H2, ainsi qu’une flopée de correctifs visant à améliorer la stabilité des systèmes. Un ensemble d’updates qui, entre ajustements attendus et corrections bienvenues, devrait affiner l’expérience des utilisateurs et utilisatrices, et confirme, si c’était encore nécessaire, que Windows 10 vit bel et bien ses derniers mois.