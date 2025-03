Tout juste annoncée par Microsoft, cette nouvelle version de l’application Photos est en cours de déploiement sur Windows 10 (canal Release Preview) et Windows 11 (tous les canaux Insider). Elle réactive au passage la fonction OCR, brièvement mise en pause à l’automne dernier, désormais capable de reconnaître plus de 160 langues, et y ajoute un raccourci bien pratique : « Rechercher sur le web ».