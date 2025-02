Cette évolution fait partie d’une stratégie plus large de Microsoft visant à intégrer l’IA dans l’ensemble de Windows 11. Pour l’instant, cette nouveauté est disponible uniquement pour les testeurs du programme Windows Insider. Microsoft n’a pas encore annoncé de date pour son déploiement à tous les utilisateurs de Windows 11, mais il est probable qu’elle arrive dans une future mise à jour stable.

En plus du bouton Copilot pour Paint, cette mise à jour améliore aussi Windows Search. Ce dernier peut maintenant retrouver plus facilement des photos stockées sur le cloud, bien que cette fonctionnalité soit réservée aux Copilot + PC. Vous pouvez utiliser un langage naturel pour retrouver vos images stockées dans le nuage en indiquant une description rapide, et l'IA de Microsoft se chargera du reste.

Par ailleurs, plusieurs corrections ont été apportées à divers éléments du système : la barre des tâches bénéficie d’une optimisation pour une meilleure réactivité, l’explorateur de fichiers gagne en stabilité, et la zone de notification a été ajustée pour afficher plus clairement certaines alertes. Reste désormais à Microsoft à proposer ces corrections et améliorations à travers une mise à jour, après l'indispensable phase de test auprès des utilisateurs enregistrés. Plus que quelques semaines à attendre !