Microsoft a annoncé hier que les canaux Canary et Dev de Windows 11 bénéficieront bientôt de nouvelles fonctionnalités boostées à l'intelligence artificielle pour Paint et Notepad. Le premier intégrera un outil de remplissage et d'effacement génératif et le second proposera une option de reformulation de texte. On vous dévoile tous les détails dès maintenant.