Paint sera enfin utile à quelque chose en se dopant à l'intelligence artificielle

On pourrait croire que certaines choses ne changeront jamais vraiment. Si l'application phare d'édition d'images de Microsoft a subi de nombreuses modifications depuis l'apparition de PaintBrush en 1985, elle est restée fidèle à sa philosophie d'origine. Du moins jusqu'à prochainement, car la volonté du géant de Redmond d'ajouter de l'IA un peu partout pourrait également concerner Paint. Windows Central rapporte, en effet, qu'il serait bientôt possible d'y générer des illustrations à l'aide de commandes textuelles.

Des sources ont indiqué au média américain que l'application pourrait utiliser la même technologie qu'Image Creator de Bing, animé par DALL-E. Dans la capture d'écran fournie par Windows Central, on peut voir que l'outil est accessible grâce à un bouton « Magic Paint » et à un panneau latéral qui permettent d'entrer une description de l'image. Une fois générée, celle-ci peut être ajoutée au projet en cours et modifiée.