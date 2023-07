Gratuit, le créateur d'images de Bing, alimenté par DALL-E, est maintenant plus rapide !

Mais l'outil qui nous intéresse ici, c'est l'intégration de DALL-E, cette intelligence artificielle de génération d'images également développée par OpenAI, dans la recherche d'images de Bing. À cet effet, un outil de création d'images à partir de texte avait été ajouté à la liste des fonctionnalités de Bing. Et désormais, créer des images avec cet outil devrait être environ 30 % plus rapide si l'on en croit l'annonce de Jordi Ribas sur Twitter. Il précise que la fonctionnalité n'est pas spécialement plus puissante ou efficace, mais simplement plus rapide, ce qui est pour lui une avancée tout aussi importante.