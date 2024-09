Peut-être avez-vous déjà essayé de trouver comment enregistrer vos captures d'écran dans le dossier de votre choix avec l'application Snipping Tool de Windows 11 ? Bien que cela puisse paraître étonnant, aucune option ne permettait jusqu'alors aux utilisateurs de modifier l'emplacement par défaut où sont stockées leurs captures. Afin de remédier à cela, Microsoft vient de publier une mise à jour de son utilitaire après des membres Windows Insider :

« Nous déployons une mise à jour de l'outil Capture d'écran (version 11.2408.13.0 et ultérieure) pour les membres Windows Insiders des canaux Canary et Dev. Cette mise à jour permet de modifier le dossier dans lequel les captures d'écran et les enregistrements d'écran d'origine sont automatiquement enregistrés. Accédez simplement aux paramètres de l'application dans l'outil Capture d'écran pour sélectionner un nouveau dossier par défaut et l'essayer ».