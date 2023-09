Windows 11 : une mise à jour le 26 septembre avec Copilot et plein de nouvelles fonctions

Parmi les autres nouveautés attendues dans cette nouvelle mise à jour, il y a l'intégration du nouveau mixeur de volume. Plus moderne et plus pratique, celui-ci sera dorénavant accessible en un clic depuis le bureau. De plus, si vous utilisez Windows 11 sur un appareil doté d'un écran tactile, vous allez enfin pouvoir écrire n'importe où avec votre stylet. Windows Ink vous permettra en effet d'écrire directement dans les champs d'entrée, à l'instar de ce que propose déjà Apple avec ses iPad. Enfin, notez que l'éclairage dynamique va être déployé au sein de Windows 11. Cela vous permettra de contrôler le niveau d'éclairage RVB de vos appareils directement depuis les paramètres de Windows 11.