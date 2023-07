Windows 11 : voilà à quoi va ressembler le nouveau mixeur de volume

La fonctionnalité n'est donc pas une « nouveauté » au sens où l'entend Microsoft, mais plutôt un remaster. Comme avant, il sera donc possible de modifier le volume de tous les applications ou programmes lancés sur le PC. L'interface, en revanche, subira un petit ravalement de façade pour la rendre plus en adéquation avec le look de Windows 11. Il est possible d'entrevoir les futurs changements prévus sur la capture d'écran ci-dessous. Ne vous attendez pas non plus à tomber de votre chaise, on reste dans le classique.