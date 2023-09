Microsoft dévoile ses (timides) nouveautés Surface

Commençons par le Surface le plus haut de gamme, le Laptop Studio 2. Pensé pour les utilisations avancées et les usages créatifs, l'appareil monte en gamme sans changer de formule. Microsoft maintient en effet le châssis introduit fin 2021 sur le modèle originel, mais profite quand même de l'occasion pour enrichir (maladroitement) les connectiques. On profite ainsi désormais d'un lecteur de cartes MicroSD et d'un port USB-A, en plus de deux ports USB-C Thunderbolt 4 et du port d'alimentation Surface Connect.

Difficile de ne pas verser une larme de dépit face à l'ajout d'un port MicroSD et non SD plein format. Il s'agit là d'une occasion manquée pour Microsoft : la plupart des utilisateurs créatifs (vidéastes, photographes…) utilisent en effet des cartes SD plein format, et non des cartes MicroSD.

Autre nouveauté, l'ajout d'un moteur permettant au trackpad d'offrir un retour haptique aux utilisateurs. Ce changement se destine principalement aux personnes en situation de handicap, explique Microsoft, toujours attaché à la question de l'accessibilité.