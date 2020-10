Surface Laptop Go : le portable d'entrée de gamme se dévoile

Positionné sur le segment d'entrée de gamme, ce nouveau portable serait animé par un processeur Intel Core i5-1035G1 cadencé à 1,2 GHz. Microsoft commercialiserait une version très basique avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage SSD eMMC pour moins de 600 €. Une version avec 8 Go de RAM serait proposée à 649 euros. La firme de Redmond prévoirait deux autres options de stockage en 128 Go et 256 Go. Notons que le processeur peut quant lui tourner jusqu'à 3,6 GHz.

L'ordinateur serait compatible avec les connectivités Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0. Notons également la présence d'un lecteur d'empreintes digitales, intégré au bouton de mise en route.

L'écran PixelSense LCD du Surface laptop Go afficherait une diagonale de 12,45 pouces pour un ratio en 4:3 et une définition de 1 536 × 1 024 pixels. Côté batterie, l'appareil offrirait une autonomie maximale de 13 heures, et pour ce qui est de la connectique, ce nouveau PC disposerait de ports USB-A, USB-C, d'un port jack standard de 3,5 mm ainsi que d'un port Surface Connect.

L'appareil serait disponible en trois coloris : bleu, argenté et doré.