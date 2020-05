Microsoft dévoile en détails sa prochaine Surface Go 2

Microsoft annonce aujourd'hui la nouvelle version de sa tablette d'entrée de gamme. Si à l'extérieur presque rien ne change, la fiche technique a entièrement été revue pour plus de puissance et d'autonomie.

La Surface Go a presque deux ans et il était urgent pour Microsoft d'offrir une mise à jour technique à sa tablette la plus abordable.

Le principal ajout de cette nouvelle Surface Go est à chercher du côté du processeur . Le modèle de base se satisfait d'un processeur Intel Pentium Gold et les configurations supérieures intègrent un Intel Core m3 de 8e génération. Microsoft annonce 64% de performances en plus par rapport à la précédente version.

Microsoft propose toutefois un écran légèrement plus grand à 10,5 pouces contre 10 précédemment, grâce à des bordures plus fines. La définition passe à 1 920 x 1 280 pixels pour une résolution de 220 ppp.

À première vue, rien ne distingue cette Surface Go de sa grande sœur. Même port USB-C unique, mêmes caméras de 5 mégapixels à l'avant et de 8 mégapixels à l'arrière.

Le modèle d'entrée de gamme se contente de 64 Go de stockage et de 4 Go de mémoire vive, ce qui est un peu juste aujourd'hui pour une utilisation polyvalente de l'appareil sous Windows 10.

Un modèle intermédiaire, intégrant toujours le processeur Pentium Gold offre quant à lui 8 Go de RAM et 128 Go de SSD, de même que celui proposant le Core m3. Des modèles incluant une connectivité 4G seront également proposés au lancement.

L'autonomie, l'un des points faibles de la Surface Go, a été améliorée par Microsoft qui annonce une durée de vie de 10 heures et une batterie plus grande à l'intérieur de l'appareil. Le constructeur annonce avoir aussi revu les micros pour une meilleure qualité audio lors d'une visioconférence.

La Surface Go 2 sera disponible dès le 12 mai prochain à partir de 459 euros pour la version Wi-Fi et de 829 euros pour le modèle 4G. La tarification détaillée de la gamme n'a pas encore été précisée.