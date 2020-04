La gamme Surface n'aurait pas de Thunderbolt 3 pour des raisons de sécurité

Le Surface Pro X

Lire aussi :

On connaît maintenant les specs des Surface Book 3 et Surface Go 2

Une norme déjà adoptée

Surfaces don't have Thunderbolt because its insecure 🙃 pic.twitter.com/lb7YYOOQ4Y — WalkingCat (@h0x0d) April 25, 2020

Source : The Verge

Le concerné a également affirmé que les Surface ne disposeront pas non plus de RAM extensible, et ce pour la même raison.dit avoir vérifié que la personne entendue dans la vidéo travaille bien chez Microsoft : elle y serait effectivement employée depuis plus de dix ans. Pour l'homme, les Surface ne seront pas compatibles avec Thunderbolt. «», ajoute-t-il, ce qui signifie qu'une personne utilisant ce port pourrait avoir accès à toutes les données que l'appareil a en mémoire.Il conclut ainsi : «».À noter pourtant que d'autres constructeurs ont déjà doté leurs appareils de cette nouvelle norme en partie développée par Apple. L'employé donne par ailleurs la même justification à l'absence de RAM extensible : selon lui, cette RAM pourrait être «», puis placée dans un lecteur spécifique pour accéder à la mémoire qui y est stockée.Contacté par, Microsoft n'a pas souhaité commenter les informations rapportées sur Twitter. L'année dernière, l'enseigne a pourtant déjà doté Windows 10 d'une protection relative à Thunderbolt 3.