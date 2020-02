On connaît maintenant les specs des Surface Book 3 et Surface Go 2

Lire aussi :

Si Microsoft a offert une cure de jouvence à une large partie de son line-up à la fin de l'année dernière , la Surface Go et la Surface Book ont été quelque peu oubliées par le constructeur. La première machine qui constitue son entrée de gamme date de 2018 et la Surface Book 2 a été annoncée en octobre 2017.Ces deux machines vont avoir enfin le droit à une mise à jour technique si l'on en croit le site Petri , spécialisé dans l'actualité de Microsoft, qui annonce que l'éditeur va tenir un événement à New-York au printemps prochain pour présenter ces deux nouvelles machines.Il faudra toutefois parler davantage d'évolution technique puisque Microsoft ne semble pas vouloir changer le design de ces appareils, à mi-chemin entre la tablette et le PC. Tout au mieux, le constructeur pourrait revoir la connectique en intégrant un ou plusieurs ports USB-C à ces Surface.La Surface Book 3 embarquerait la 10e génération de processeurs Intel i5 et i7 gravés en 10 nm, avec une mémoire vive maximale supportée de 32 Go au lieu de 16 actuellement. Pour la puce graphique, Microsoft aurait fait le choix d'une NVIDIA GTX série 16 pour la version la plus performante de la mouture 13 pouces. Les autres se contenteront d'un processeur graphique Intel dédié. Le 15 pouces pourrait lui accueillir une carte graphique NVIDIA Quadro RTX, taillée pour un usage professionnel.La Surface Go 2 quant à elle devrait se contenter une nouvelle fois d'un processeur Intel Pentium Gold ou Core M de nouvelle génération, pour trouver un compromis entre performances et autonomie tout en maintenant un prix de départ qui ne devrait pas dépasser les 400 $ aux États-Unis.Il est également possible que Microsoft présente quelques accessoires et officialise la sortie des Surface Earbuds . Les écouteurs sans-fil, très orientés productivité, ont déjà été présentés sur scène en octobre dernier, mais ont été ensuite repoussés au printemps 2020