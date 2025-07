Le géant américain a mis du temps avant de se lancer dans le secteur des appareils pliables, alors que son concurrent Samsung est depuis plus de six ans dans l'aventure, avec encore des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 qui vont être présentés la semaine prochaine. Apple, pour compenser ce retard, devait proposer du nouveau avec non seulement un iPhone pliable, mais aussi un iPad pliable. Un projet qui, pourtant, pourrait bien ne jamais atteindre la phase de production de masse !