Et Apple ne craint pas le flop, d'après la même source. Ce dernier indique en effet que Samsung, qui sera à l'origine de l'écran de l'appareil, est prêt à produire 7 à 8 millions d'écrans pliables pour cet appareil pour le seul exercice 2026. Les attentes de ventes seraient similaires pour les années 2027 et 2028, certaines rumeurs indiquant que pour ce premier modèle, Apple verrait bien les ventes atteindre les 15 à 20 millions d'unités.

Enfin, preuve que l'on est encore loin d'un projet achevé, on apprend aussi qu'Apple n'a pas encore pris de décision sur la spécification d'un certain nombre de composants de cet appareil. On espère maintenant que le prix ne sera pas trop élevé, pour pouvoir attirer le plus de clients possibles.