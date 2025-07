ABC

En effet, dommage pour le petit format et le gros cadre. Mais ce dont je rêve, c’est d’un crayon avec lequel on peut écrire ou dessiner sur n’importe quel support, et qui le retranscrit à l’écran, avec les divers filtres et effets du logiciel.

Là, on est obligé d’utiliser leur tablette. C’est pas encore ça, même si on s’en approche.