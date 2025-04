Depuis plusieurs années, Apple cherche à rapprocher l’expérience utilisateur de l’iPad de celle du Mac, notamment en matière de productivité et de gestion des fenêtres avec le support du clavier et de la souris, puis l'arrivée de Stage Manager, une interface permettant la gestion de plusieurs fenêtres sur l'écran de la tablette. Avec iPadOS 19, la firme de Cupertino pourrait franchir une nouvelle étape en intégrant des éléments d’interface inspirés de macOS pour faire de l'iPad un petit Mac ultra-portable et plus capable pour tous les utilisateurs en quête de productivité.