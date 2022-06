iPadOS 16 : un mode caché permettrait d'activer Stage Manager sur les iPad d'ancienne génération

Les journalistes de 9to5Mac sont toutefois allés fouiller dans le code de la première version bêta d'iPadOS 16 livrée aux développeurs et ont fait une découverte intéressante.

Apple aurait en effet mis en place un réglage interne permettant d'activer « Chamois », le nom de code défini par la marque pour Stage Manager, sur de plus anciens iPad qui n'intègrent pas de processeur M1.

Le constructeur californien pourrait donc profiter de la période estivale qui précède la sortie d'iPadOS 16 pour mener quelques tests en interne et, peut-être, ajouter quelques-unes de ses tablettes à la liste des matériels compatibles.

L'espoir est donc permis et il faudra rester attentifs cet été au choix d'Apple de revenir sur sa décision ou non. En attendant, nous vous invitons à découvrir notre prise en main complète de Stage Manager et nos premières impressions sur cette fonctionnalité fort pratique au quotidien.