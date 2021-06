Même sur l'iPad Pro 16 Go, les applications ne pourraient exploiter plus de 5 Go de RAM

Sur ses nouveaux iPad Pro, Apple a intégré le chipset M1 développé à la base pour la nouvelle génération de MacBook et d’iMac. Sur le papier, cela devait permettre de rapprocher plus que jamais le monde Mac du monde iPad. Sur les modèles d’iPad Pro 11" et 12,9" équipés de 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage, la mémoire vive est alors portée à 8 Go, contre 6 Go pour les précédents iPad Pro. Les acheteurs qui optent pour un stockage de 1 ou 2 To se voient même dotés de pas moins de 16 Go de RAM, soit autant que dans la plus haute configuration possible sur le MacBook Pro 13" M1 .