Apple table sur un fort pouvoir d'attraction de son iPad Pro M1 de 12,9 pouces

Comme le rappelle WCCFTech, DigiTimes avait déjà évoqué des expéditions importantes pour le seul iPad Pro M1 de 12,9 pouces. Le média taïwanais avait notamment indiqué que 5 millions d'unités de ce modèle pourraient sortir des usines, toujours en 2021.

Si Apple prévoit d'en produire autant, c'est parce que ce nouvel iPad apporte son lot de nouveautés. Suffisamment pour séduire de nombreux utilisateurs malgré son prix. Outre son écran Mini LED, qui offre une qualité d'affichage équivalente à l'OLED mais avec une meilleure luminosité et sans risque de burn-in (marquage définitif de l'écran), l'appareil peut compter sur la puissance de la puce ARM Apple M1 et sur un maximum de 16 Go (contre 6 Go seulement sur le modèle 2020).

16 Go de RAM est une capacité généreuse sur tablette, d'autant qu'iPadOS est connu pour sa grande frugalité en utilisation de mémoire vive. Cette quantité de RAM devrait donc bénéficier directement aux applications les plus demandeuses.