Apple : de l'OLED pour l'iPad Air et du mini-LED pour le MacBook Air dès 2022

La nouvelle nous vient une fois de plus de Ming-Chi Kuo (76,6 % de fiabilité selon Apple Track), l'analyste nous ayant annoncé que l'iPad Pro passerait au mini-LED cette année. Avant même que cette rumeur n'ait pu être confirmée, Kuo se projette déjà en 2022 et nous annonce que l'iPad Air et le Macbook abandonneraient aussi le LCD au profit de l'OLED pour la tablette et du mini-LED pour l'ordinateur portable.