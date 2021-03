Mac Pro 2022, les configurations en fuite : processeur jusqu'à 64 coeurs et GPU jusqu'à 128 coeurs

Selon le compte Twitter LeaksApplePro, le constructeur proposerait trois configurations de base pour le prochain Mac Pro. Le premier modèle débuterait à un prix de 5 499 dollars. Pour ce tarif, l'ordinateur embarquerait un processeur Apple Silicon 32 cœurs, dont 24 cœurs haute performance, 32 cœurs GPU et 64 Go de RAM.

La deuxième configuration intégrerait un CPU 48 cœurs (dont 36 haute performance), 64 cœurs GPU et 256 Go de RAM. Le tout pour un prix de base de 11 999 dollars.

Enfin, la configuration la plus haut de gamme ne proposerait rien de moins qu'un processeur Apple Silicon 64 cœurs (48 cœurs haute performance), 128 cœurs GPU et 512 Go de mémoire vive, le tout pour la bagatelle de 18 999 dollars. Évidemment, ces tarifs peuvent encore grimper, Apple proposant toujours des options comme du stockage supplémentaire facturées au prix fort.