Apple abandonne la production de l'iMac Pro

Depuis ses débuts, l'iMac Pro cible alors une niche d'utilisateurs souhaitant une machine performante sans pour autant faire de compromis sur le design. Cet équilibre, qui relève finalement plus du concept, offre moins de souplesse qu'un Mac Pro à configuration évolutive.

Comme le rapporte 9to5mac, Apple a retiré les options de la configuration initiale sur sa boutique en ligne. Un seul modèle de Mac Pro est effectivement proposé avec la mention « Dans la limite des stocks disponibles ».

La machine commercialisée dispose d'un écran 5K de 27 pouces et est propulsée par un processeur Xeon W à 10 cœurs cadencés à 3 GHz (et jusqu’à 4,5 GHz en Turbo Boost) et épaulés par 32 Go de mémoire vive ECC DDR4 à 2,6 GHz. Apple y a intégré un SSD de 1 To, et livre le clavier et la souris sans-fil. Cet ultime iMac Pro est proposé pour 5 499 euros. Cette même configuration est disponible pour 5 089,99 euros sur Amazon.