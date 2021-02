Le prochain iMac suivra la mode des iPad Air et s'habillera lui aussi de couleurs

Les images partagées reprennent en grande partie les différentes indiscrétions glanées depuis plusieurs mois. Apple ferait évoluer son célèbre ordinateur de bureau en réduisant les bordures autour de l'écran et en adoptant un cadre plus carré, à l'instar des derniers iPad Pro et iPad Air.

Jon Prosser imagine également qu'Apple décline son iMac dans les cinq même coloris pastel de l'iPad Air, à savoir noir, argent, rose, vert et bleu. L'idée peut surprendre, mais il faut se souvenir du premier iMac bleu sorti en 1998 décliné ensuite à l'infini dans de nombreux coloris.

Le Mac Pro a lui aussi le droit à son concept avec un format bien plus petit que la tour actuellement proposée par Apple et un design rappelant le Mac Mini, mais en trois ou quatre fois plus épais.