Apple prépare ses propres GPU en 5 nm pour 2021

Le constructeur prévoit une transition complète d'ici 2022 et va également s'occuper de ses ordinateurs de bureau, à savoir l'iMac, le Mac Mini et le Mac Pro sorti en décembre 2019. Pour ces machines, le constructeur n'a d'autre choix que d'intégrer un GPU pour répondre aux besoins de puissance exigés par les professionnels de l'image, de la création et du développement.

Le site China Times nous apprend qu'Apple travaille activement à la conception de son propre GPU, baptisé en interne Lifuka. Il devrait être gravé en 5 nm et proposer plus de puissance graphique tout en consommant moins d'énergie qu'un processeur graphique actuel.

Une révision de l'iMac serait le premier ordinateur flanqué d'une Pomme à intégrer ce composant. La sortie de ce modèle est attendue pour 2021 et Apple pourrait profiter de ce basculement d'architecture pour proposer un nouveau design à l'iMac, qui n'a pas connu de bouleversement de son châssis depuis 2012.