Il va falloir être patient ! Un iPad mini 7 va bien sortir... mais dans deux ans

Avec ce nouvel iPad mini, Apple réussit enfin à différencier son petit appareil du reste de sa gamme de tablettes.

Plus qu'un simple « petit iPad », le constructeur propose désormais un appareil très performant pour les utilisateurs peu portés sur la vidéo et souhaitant avant tout consulter le Web, prendre des notes ou encore lire des livres et des magazines sans s'encombrer d'un appareil trop large ou trop lourd.

On peut bien évidemment accomplir bien d'autres tâches grâce à la puce A15 Bionic comme dessiner, monter un projet vidéo ou encore réaliser une illustration à l'Apple Pencil. L'iPad mini n'est pas forcément le meilleur choix pour les professionnels, qui préféreront probablement une dalle plus grande, mais il est suffisamment véloce et polyvalent grâce à sa nouvelle prise USB-C pour poursuivre son travail lors d'un trajet ou d'un déplacement.

L'iPad mini est donc bel et bien un iPad Air compact, remis au goût du jour et séduisant en diable. Comme de coutume chez Apple cela se paye toutefois, au prix de 559 € pour seulement 64 pauvres Go de base, et on ne parle même pas des configurations 5G qui font gonfler la facture à près de 900 € pour la version la mieux équipée.