Apple publie iOS, iPadOS, tvOS 14.6, macOS Big Sur 11.4 et watchOS 7.5

Côté iOS et iPadOS, on peut noter une amélioration des fonctions AirTag et Find My. Il est désormais possible de choisir d'ajouter une adresse email plutôt qu'un numéro de téléphone en guise de moyen de contact si l'objet est perdu et les AirTags pourront afficher le numéro de téléphone partiel du propriétaire s'ils sont touchés par un appareil compatible NFC.