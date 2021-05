Le dernier iPad Pro M1 supporte les mises à jour via 5G

Il est donc possible de profiter de la surpuissance du réseau 5G pour télécharger les mises à jour logicielles de l'iPad. Pour cela, il faudra se rendre dans les réglages de la tablette, et dans la section « Mode de Données », choisir l'option « Autoriser plus de données sur les réseaux 5G ».

Évidemment, il convient en amont de vérifier son enveloppe de données mobiles, puisque ce sont plusieurs giga-octets qui peuvent ainsi être téléchargés. Bien sûr, le fait d'autoriser plus de données sur les réseaux 5G aura également des répercussions sur la qualité vidéo des applications en streaming, ou encore sur la qualité d'écoute des morceaux musicaux.