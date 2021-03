La puce A14X du prochain iPad Pro mentionnée dans le code d'iOS 14.5

Une analyse approfondie du code et des différentes références qui y sont faites laisse deviner que le processeur du prochain iPad Pro s'appuiera sur la même architecture en 5 nm que les puces A14 et M1 d'Apple. Cette nouvelle fait écho aux derniers rapports de Bloomberg sur le sujet qui annonçait « des performances égales aux puces M1 équipant les derniers Macbook ».

On trouve aussi des références à 4 modèles d'iPad Pro : J517, J518, J522 et J523. Deux sont également faites pour les modèles 11 et 12,9 pouces et deux autres pour leurs versions cellulaires. Pour rappel, ces modèles devraient être équipés d'un port Thunderbolt, un système de caméra amélioré et un écran Mini-LED sur au moins un des deux modèles, avec une annonce qui pourrait arriver dès avril.