iPadOS 16 : découvrez quelles nouveautés sont prévues pour votre iPad

Enfin, la deuxième nouveauté majeure pourrait cette fois concerner l’interface multitâches. Ce mode, qui permet de travailler avec plusieurs applications simultanément sur votre tablette, se veut particulièrement important dans le cadre d’un usage professionnel. Les modes Split View et Slide Over, qui permettent d'afficher deux apps l'une à côté de l'autre et de faire glisser vos fenêtres sur le côté de l'écran, pourraient ici se voir davantage améliorés grâce à une interface repensée pour iPadOS 16.