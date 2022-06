iPad Pro M2 avec charge sans-fil : c'est pour quand ?

Cette puce, 18 % plus puissante que le SoC M1 au niveau du CPU et 35 % plus performant en termes de puissance graphique, devrait logiquement se trouver une place dans l'iPad Pro et Apple pourrait nous présenter une révision de sa « grande » tablette pas plus tard qu'en fin d'année.

En effet, Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg spécialisé dans l'actualité du constructeur, annonce qu'Apple aurait prévu de dévoiler un nouvel iPad Pro M2 d'ici le mois de septembre ou d'octobre prochain. La sortie de la tablette tactile pourrait donc être accolée à la keynote qui verra l'annonce de l'iPhone 14 et de l'Apple Watch Series 8 ou bénéficier un peu plus tard d'un évènement distinct.

Cet iPad Pro M2 ne différerait pas du modèle sorti au printemps 2021 et présenterait comme nouveautés principales le changement de processeur ainsi qu'un mode de charge sans-fil pour faciliter la recharge de l'appareil. Le module caméra pourrait également être amélioré avec cette cuvée 2022 et les bordures du modèle 12,9 pouces pourraient être affinées pour gagner en surface d'écran.

Le vrai renouveau de l'iPad Pro aurait lieu quant à lui en 2023 avec la présentation d'un nouveau modèle géant, équipé d'un écran 14,1 pouces, et qui serait parfaitement adapté à Stage Manager, le nouveau système multitâche introduit avec iPadOS 16.