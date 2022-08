Trop buggé, le multitâche de Stage Manager retarderait la sortie d'iPadOS 16

L'information vient du très renseigné Mark Gurmann, journaliste de Bloomberg. Apple prévoirait de reporter d'un mois le déploiement de la dernière mise à jour d'iPadOS à cause de Stage Manager. Heureusement, cela ne devrait pas impacter la date de sortie d'iOS 16 en septembre. Celle de macOS Ventura ne devrait pas non plus être reportée, malgré la présence du nouveau gestionnaire de fenêtres. En effet, sur les Mac, la fonctionnalité semble plus stable que sur les tablettes.