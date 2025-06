Jusqu’à présent, l’iPad propose différentes méthodes pour jongler entre les apps. On retrouve la vue scindée (Split View) ou Slide Over, permettant d’afficher deux ou trois applications à l’écran et de glisser-déposer du contenu entre elles. Il y a quelques années, Apple a introduit Stage Manager dans les versions récentes. Cela permettait de retrouver une interface un peu plus proche de celle de macOS avec une meilleure prise en charge des écrans externes. Les utilisateurs pouvaient alors organiser jusqu’à quatre fenêtres flottantes.

La prochaine édition d'iPadOS introduirait une version évoluée de Stage Manager. Cette dernière présenterait une barre de menus inspirée du Mac, laquelle apparaîtrait notamment lors de la connexion à un clavier et un trackpad. Ces rumeurs, datant du mois d'avril, semblent ainsi se confirmer. Le dispositif semble alors assez similaire au mode bureau introduit par Microsoft sur ses tablettes Surface en 2012.