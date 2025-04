Selon les informations rapportées par Mark Gurman de Bloomberg, cette mise à jour se concentrera sur la productivité, le multitâche et la gestion des fenêtres, offrant ainsi une expérience plus fluide et cohérente pour les utilisateurs avancés.

iPadOS 19 introduira des améliorations significatives dans la gestion du multitâche, permettant aux utilisateurs de travailler plus efficacement. Bien que les détails précis n’aient pas encore été dévoilés, on peut s’attendre à une évolution du système de fenêtres, offrant une flexibilité accrue dans l’organisation des applications ouvertes. Cette approche vise à rapprocher l’expérience utilisateur de celle de macOS. On peut donc espérer pouvoir redimensionner, déplacer et superposer ses fenêtres à sa guise sur l'écran, sans être bloqué comme aujourd'hui par l'interface d'iPadOS.

L’objectif est de tirer parti de la puissance des iPad récents, notamment les modèles équipés de puces M4, en offrant une interface capable de gérer des tâches plus complexes. Ces changements s’inscrivent dans une volonté plus large d’Apple de rendre ses systèmes d’exploitation plus cohérents entre eux, en adoptant des éléments de design communs inspirés de visionOS, le système du casque Vision Pro. Cela se traduirait par une interface plus épurée, avec des effets de transparence et des éléments visuels unifiés.