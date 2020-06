WWDC 2020 : iPadOS 14 se rapproche de macOS sans oublier d'où il vient

La fonctionnalité Search a aussi eu le droit à une refonte complète la rapprochant de son homologue pour Mac en termes de design, mais aussi de champs de recherche. Search sera maintenant accessible depuis l'accueil et depuis n’importe quelle application. La barre de recherche n'occupera plus tout l'écran comme elle le fait dans iPadOS 13 et permettra de rechercher pratiquement tout ce qui peut être recherché sur votre iPad comme vos applications, fichiers, contacts, sites web… Il sera même possible de poser des questions comme on le ferait avec Siri.

En parlant de Siri, son nouveau design minimaliste semble plus profiter à l'iPad qu'à l'iPhone puisque l'assistant viendra se loger discrètement dans un coin de votre écran.