Apple travaillerait sur un iPad Pro 12" pour une sortie en mars

Un nouvel iPad Pro 12"

Une production incertaine

L'iPad Pro est aujourd'hui vendu dans une version 11 pouces et une, plus massive, de 12,9 pouces. Le rapport deévoque cependant une nouvelle taille de 12 pouces s'agirait-il d'une troisième option, d'une erreur du site, ou du remplacement de l'une des dimensions existantes ?confirme également la présence d'un triple module photo à l'arrière des prochains modèles, reprenant le design des derniers iPhone 11 Pro Le rapport parle d'un iPad Pro 12", en reprenant l'exemple de 2019 : «».Sine se trompe pas, il y a plus de chance qu'Apple remplace l'un de ses modèles existants plutôt que d'en ajouter un troisième. Le site évoque une date de révélation et de commercialisation «», confirmant les dernières rumeurs . On assisterait donc vraisemblablement au dévoilement du prochain iPad Pro, en parallèle de celui de l'iPhone 9 (ou SE2).Cependant, l'épidémie de coronavirus et son impact sur l'industrie freineraient grandement Apple. L'entreprise chute en bourse, et la production de la nouvelle gamme d'iPad Pro pourrait être retardée. Toujours selon, deux solutions s'offriraient à Apple : différer le lancement, ou le proposer en version limitée. Le site évoque une production mensuelle maximale limitée à 3,5 millions d'unités pour le deuxième trimestre. En 2019, 44 millions d'iPads ont été expédiés.