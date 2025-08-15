Macrumors vient encore de faire une découverte en cherchant dans du code Apple. Le média spécialisé dans les produits de la marque à la pomme croquée a ainsi pu trouver une mention du prochain iPad mini, « trouvé dans le code qu'Apple a partagé par erreur. »

Cet appareil aura ainsi droit à la puce A19 Pro, la toute dernière puce en date d'Apple, celle qui sera intégrée aux iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, dont la présentation est programmée pour la keynote de la rentrée.