Apple a bien au programme la sortie d'un futur iPad mini. Et le géant américain ne va pas lésiner sur la qualité pour cette nouvelle édition.
À l'automne dernier, après près de trois ans sans produire de nouveautés dans cette gamme, Apple présentait son tout dernier iPad mini, l'iPad mini 7. Une tablette bien connue de ceux qui aiment les petits formats, et qui avait pour amélioration principale de pouvoir faire tourner Apple Intelligence. Et ce modèle continue d'intéresser Apple, puisqu'une nouvelle mouture est au programme.
Le prochain iPad mini aurait droit à la puce A19 Pro
Macrumors vient encore de faire une découverte en cherchant dans du code Apple. Le média spécialisé dans les produits de la marque à la pomme croquée a ainsi pu trouver une mention du prochain iPad mini, « trouvé dans le code qu'Apple a partagé par erreur. »
Cet appareil aura ainsi droit à la puce A19 Pro, la toute dernière puce en date d'Apple, celle qui sera intégrée aux iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, dont la présentation est programmée pour la keynote de la rentrée.
Une date de sortie toujours aussi incertaine
Un choix qui a du sens. Car s'il existe aussi une puce A19, destinée à l'iPhone 17, choisir la version Pro pour ce prochain iPad mini est raccord avec ce qui avait été fait précédemment. En effet, le dernier iPad mini 7 avait eu droit à la puce A17 Pro, aussi présente sous le capot des iPhone 15 Pro.
Reste maintenant à savoir si cette information fuitée laisse présager une sortie qui ne soit pas trop lointaine. Car pour le moment, les rumeurs parlant d'une éventuelle officialisation donnent des dates de sortie très éloignées les unes des autres, certaines évoquant 2026 pour la commercialisation de cet appareil (doté d'un écran OLED) alors que d'autres affirment qu'il faudra patienter jusqu'à 2027.