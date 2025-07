L’iPad Pro de nouvelle génération bénéficierait également de la puce M5, gravée en 3 nm par TSMC. Cette puce apporterait une amélioration significative des performances, aussi bien sur le plan du CPU que du GPU et du NPU pour l'intelligence artificielle, tout en offrant une meilleure efficacité énergétique pour maintenir une autonomie moyenne de dix heures, malgré une progression de la puissance. Le format lui devrait rester identique à celui de l'iPad Pro (2024) que nous avions testé au mois de mai 2024.

Avec la puce M5, Apple compte renforcer les capacités de ses tablettes dans des domaines tels que le traitement de données complexes, les tâches graphiques intensives, ou encore l’intelligence artificielle et le machine learning, essentiels aux usages professionnels et créatifs.

L'iPad Pro M5 pourrait être présenté à la fin de cette année 2024, soit lors de l'évènement de lancement de l'iPhone 17 en septembre prochain, soit un peu plus tard au mois d'octobre. Il s'accompagnera d'une mise à jour assez profonde de son OS, iPadOS 26, qui en plus du nouveau design Liquid Glass, apportera un tout nouveau système multitâche très inspiré du Mac avec des fenêtres flottantes pour travailler de manière plus flexible. La frontière entre le Mac et l'iPad n'aura jamais été aussi ténue.