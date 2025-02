L’iPad Pro serait le deuxième appareil à profiter de ce nouveau processeur. Tout cela fait sens, Apple ayant par le passé offert à sa tablette premium l'honneur d'être le premier appareil de la marque à embarquer son dernier processeur M4. Pour la tablette, l’objectif serait de renforcer la puissance graphique et d’optimiser l’autonomie pour les applications les plus gourmandes. Cette mise à jour pourrait ainsi renforcer son positionnement de machine de substitution pour des tâches gourmandes en performances. L'iPad Pro souffre toutefois de ventes décevantes, et la dernière version n'a pas vraiment soulevé les foules, malgré une puissance qui fait presque jeu égal avec celle d'un MacBook. Une mise à jour technique pourrait redonner un peu de souffle à cette gamme de tablettes.

Enfin, et c'est plus surprenant, l'Apple Vision Pro devrait tirer parti du M5 pour gérer plus efficacement visionOS et les applications de réalité mixte. La puce actuelle, le M2, n'est pas en mesure aujourd'hui de gérer à la fois l'expérience apportée par visionOS, et les tâches IA avec Apple Intelligence. Le M5 devrait corriger le tir et permettre aux utilisateurs de profiter de tous les services d'intelligence artificielle d'Apple et des éditeurs tiers au sein de leur environnement virtuel.

Apple prépare-t-elle une révision de son Apple Vision Pro, dont la production a pourtant été annoncée à l'arrêt par certains ? La question reste ouverte. Les dernières informations indiquaient que les lignes de fabrication n'ont pas été démantelées chez les différents sous-traitants de la marque américaine. Si Apple Vision Pro M5 il y a, son architecture interne comme son design devraient rester inchangés. Rendez-vous donc dans le courant de l'année pour découvrir si la puce M5 améliore sensiblement l'expérience offerte par le Vision Pro, si tant est qu'Apple propose une nouvelle version de son casque d'ici là.