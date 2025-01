Voilà plus de deux ans que l'iPad n'a pas été remis au goût du jour. En effet, depuis la sortie de l'iPad 10 en octobre 2022, Apple n'a pas proposé de nouvelles itérations de sa tablette tactile. Selon Mark Gurman de Bloomberg, dans sa newsletter Power On, cette longue période sans renouvellement touchera bientôt à sa fin avec l'arrivée de la 11ᵉ génération portée par l'IA. D'après les informations relayées par le journaliste, le passage à l'Apple Intelligence pour l'iPad imposera une profonde refonte des composants internes.

En effet, l'iPad de base devrait logiquement abandonner sa puce A14 et ses 4 Go de RAM au profit d'un processeur A17 Pro couplé à 8 Go de mémoire vive. Les nouveaux modèles, développés sous les noms de code J481 et J482 (succédant au J272 de la 10ᵉ génération), conserveront néanmoins leur design actuel. Ne vous attendez donc pas à de grands bouleversements sur le plan purement esthétique.