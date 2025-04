La firme de Cupertino testerait actuellement des panneaux OLED fabriqués par Samsung pour sa prochaine tablette compacte. Ce changement constituerait une étape significative pour la tablette compacte d’Apple, qui repose encore aujourd’hui sur une dalle LCD. Si la rumeur avait déjà circulé pour le modèle 2024, Apple aurait finalement choisi de repousser cette mise à niveau, préférant l’introduire dans une future version plus aboutie.

L’adoption de la technologie OLED sur l’iPad mini marquerait une évolution cohérente avec la stratégie globale d’Apple, qui tend à généraliser cette technologie d’affichage à travers toute sa gamme de tablettes. En parallèle de l’iPad mini, l’iPad Air pourrait également recevoir une dalle OLED à partir de 2026, tandis que les iPad Pro seraient les premiers à franchir le cap dès cette année, avec une arrivée attendue en 2024.

Cette montée en gamme se ferait néanmoins de manière segmentée. Pour des raisons de coûts et de différenciation, Apple opterait pour une technologie OLED LTPS (Low-Temperature Polycrystalline Silicon) à simple couche sur l’iPad mini. Ce type de dalle offrirait une qualité d’image nettement supérieure à celle du LCD, avec de meilleurs contrastes et une consommation réduite, tout en restant plus abordable que les technologies Tandem OLED ou LTPO réservées aux modèles Pro, qui bénéficient d'un taux de rafraichissement adaptatif jusqu'à 120 Hz (ProMotion). Le taux de rafraîchissement du prochain iPad mini resterait, quant à lui, limité à 60 Hz, Apple réservant toujours la technologie ProMotion à ses tablettes les plus onéreuses.