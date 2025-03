Par ailleurs, des informations circulent concernant les futurs modèles d'iPad Pro équipés de la puce M6, qui pourraient intégrer des modems conçus en interne par Apple. Cette initiative, étrennée avec la sortie de l'iPhone 16e et de son modem C1, viserait à réduire la dépendance de l'entreprise vis-à-vis de Qualcomm et à optimiser la synergie entre le matériel et le logiciel. Toutefois, ces modèles ne seraient pas attendus avant 2027, avec une année de pause en 2026 pour laisser la place à l'iPad Pro M5 et lui permettre de faire mieux que son prédécesseur. Des sources avaient en effet indiqué que l'iPad Pro M4 s'était plutôt mal vendu depuis sa sortie.

L'arrivée de l'iPad Pro M5, à peine 18 mois après la précédente version si une sortie à la rentrée 2025 se confirme, témoigne toutefois de la volonté d'Apple de poursuivre l'amélioration de ses tablettes professionnelles, en mettant l'accent sur les performances et la puissance de traitement, ainsi que l'intelligence artificielle.